Esenyurt’ta feci kaza: 2 ölü

İstanbul Esenyurt'ta seyir halinde ilerleyen 34 UFN 24 plakalı araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifti fark ettiği esnada manevra yaparak bariyerlere çarptı.

Daha sonra arkadan gelen 26 PE 576 plakalı araç sürücüsü genç ise; yaşlı çifte çarparak savruldu.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile uzun süre sürüklenen çift, olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. İki farklı hastanede tedaviye alınan Ahmet Ört ve Belkizan Ört yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olaya sebep olan genç sürücü ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Esenyurt’ta feci kaza



