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Esenyurt'ta genç kadını bıçaklayarak gasbetti

Yolda yürüyen genç kadını apartmana kadar takip edip bıçakladıktan sonra gasbeden zanlı, olay yerinden kaçtı. Yaralı Nesrin A., hastaneye kaldırıldı.

DHA | 21.01.2020 - 12:06..
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İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen 25 yaşındaki Nesrin A.'yı apartmana kadar takip ettikten sonra sırtından bıçaklayarak, cep telefonu ile cüzdanını gasbetti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Nesrin A.'yı, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Esenyurt'ta genç kadını bıçaklayarak gasbetti

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Olayda kullanılan bıçak, yerde bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra, saldırganın 18 yaşlarında bir şahıs olduğunu belirledi.

Esenyurt'ta genç kadını bıçaklayarak gasbetti

''KANLAR İÇİNDE YATIYORDU''

Mahalle sakini, "Yukarıdaydık ses geldi, aşağı indik. Baktım kadın burada bağırıyor, kanlar içinde yatıyordu. Galiba bir şahıs bıçaklayıp kaçmış, cüzdanı ile telefonunu alıp kaçmış. Polise ve ambulansa haber verdik. Kendisi Suriyeli. İşten eve geliyordu, galiba onu takip ediyordu." dedi.

Esenyurt'ta genç kadını bıçaklayarak gasbetti

Esenyurt'ta genç kadını bıçaklayarak gasbetti

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