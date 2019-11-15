3,015 kez izlendi

30,369 kez izlendi

55 kez izlendi

1,441 kez izlendi

Yaşlı kadın küle dönen evini böyle izledi

2,280 kez izlendi

5,678 kez izlendi

Fenerbahçe Koçu Obradovic molada oyunculara hakaretler etti

1,504 kez izlendi

1 Almanya'dan PKK'ya katılanlarla ilgili bilgi paylaşıldı Almanya'dan 2013'ten bu yana PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 kişinin ayrıldığı açıklandı.

2 Esenyurt'ta iki kişi silahlı saldırıya uğradı İstanbul Esenyurt’ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

3 Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya mağlup oldu Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'ya farkla mağlup olduğu maçta, Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic molada oyuncularına ağız sözler söyledi.

4 Volkswagen'den diğer ülkeleri üzecek yatırım açıklaması Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess,"Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak, araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz" dedi.

5 Antalya'da FETÖ kandırmasıyla dolandırıcılık Telefonda kendisini Cumhuriyet savcısı, emniyet müdürü ve komiser diye tanıtarak 3 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı.

6 Başörtülü kızlara saldıran kadın Marmaray'da küfürler savurdu Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı ve hakaretlerde bulunan kadının bu tarz eylemleri bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.