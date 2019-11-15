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Esenyurt'ta iki kişi silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Esenyurt’ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İHA | 15.11.2019 - 23:30..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında, iddiaya göre, 2 kişi bir büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyordu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yürüyen 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıslar kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan zanlı da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Caddede yürüyen 2 kişinin, silahlı saldırıya uğrayarak kanlar içinde yerde kaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz şahsın gelerek silahla ateş edip olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Esenyurt’ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada VİDEO

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