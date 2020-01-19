Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

El Oued eyaletinde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İdlib'den 27 bin kişi daha sınıra geldi

Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.