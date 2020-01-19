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Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

Doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine, yangın çıktı. Yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

AA | 19.01.2020 - 13:54..
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İstanbul Esenyurt'ta, İSKİ'nin yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı.

YANGIN ÇIKTI

Doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine yangın çıktığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi ViDEO

KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tarafından doğalgaz vanası kapatıldı. Binadaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.

Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

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