İstanbul Esenyurt'ta, İSKİ'nin yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı.
YANGIN ÇIKTI
Doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine yangın çıktığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu deldi ViDEO
KONTROL ALTINA ALINDI
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tarafından doğalgaz vanası kapatıldı. Binadaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.