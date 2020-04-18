Esenyurt'ta kafeye polis baskını

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasağa rağmen açık olan kafede yakalanan 10 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

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Trabzonspor, Mustafa Kapı'yı transfer ediyor

Trabzonspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan genç futbolcu Mustafa Kapı'nın peşinde. Bordo-mavililer, Mustafa'yı ikna ederse bu transfer için ezeli rakibine sadece 360 bin euro ödeyecek.