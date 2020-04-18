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Esenyurt'ta kafeye polis baskını

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasağa rağmen açık olan kafede yakalanan 10 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

İHA |
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Esenyurt'ta kafeye polis baskını

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından salgınla mücadele kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

İstanbul Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'nde bir apartman dairesinin kafe olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese baskın yapan ekipler, mekanda bulunan 10 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Esenyurt'ta kafeye polis baskını

YÜZLERİNİ GAZETE İLE KAPATTILAR

Ekiplerin baskını sırasında 2 kişinin masadaki gazeteleri yüzlerine kapattıkları görüldü.

Ruhsatsız iş yeri de çağrılan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Esenyurt'ta kafeye polis baskını

Esenyurt'ta kafeye polis baskını

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