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Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Kapıdan atlamaya çalışırken ayağı kayan kişinin kolu, demir korkuluklara girdi.

DHA | 23.09.2019 - 13:49..
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İstanbul Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde, evinden markete gitmek için çıkan Faruk Yılmaz yolu kısaltmak için sitenin ana giriş kapısını kullanmak yerine sitenin kilitli olan arka kapısından atladı.

KOLU DEMİR KORKULUKLARA SAPLANDI

Atlarken ayağı kayan Yılmaz'ın kolu kapının demir korkuluklarına saplandı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yılmaz çevresindeki vatandaşlardan yardım istedi. Sitenin yakınlarındaki inşaatta çalışan işçiler Yılmaz'ın yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı

DEMİR KORKULUK KESİLDİ

İtfaiyenin çalışmaları sonucu Faruk Yılmaz koluna saplanan demir korkuluk kesildi. Yılmaz, kolundaki demirle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın kolundan demir korkuluk çıkarıldı.

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

"DEMİRİ TUTTUĞU KOLU DEMİRE GEÇTİ"

Sitenin yakındaki inşaatta çalışan Cemil Çörel, "Biz sabah iş başı yapacakken o da oradan çıkmaya çalışıyordu. Oradaki vanaya bastı, vanadan sonra ayağını demirlerin arasına attı, diğer ayağını da yukarı atarken alttaki ayağı kaydı. Demiri tuttuğu kolu da demire geçti. Biz müdahale ettik. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Hemen geldiler onlarda müdahale ettiler demirleri kestiler arkadaşı hastaneye götürdüler" dedi.

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı


Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluğa saplandı

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