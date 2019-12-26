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Esenyurt'ta kaza. Uzman çavuş hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kamyonete sonra da bariyerlere çarparak savrulurken, araçtaki 2 kişiden Uzman Çavuş Murat Kurt yaşamını yitirdi.

DHA | 26.12.2019 - 05:56..
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Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda, Hadımköy yönüne giden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarptı.

2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Esenyurt'ta kaza. Uzman çavuş hayatını kaybetti

UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen sürücünün tedavisine devam ediliyor. Öte yandan kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta kaza. Uzman çavuş hayatını kaybetti

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