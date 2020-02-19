İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Gülsura A. ve sevgilisi Caner K., arkadaşlarıyla çorba içmek için işkembe salonuna geldi.

Burada, Gülsura A.'nın eski sevgilisi Serdar A. ile karşılaşan Caner K. birbirlerine omuz atınca aralarında kavga çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNE DAYAK ATTI

Caner K., arkadaşından aldığı tabanca ve yumruklarla Serdar A.'yı darbederek yaraladı. İşkembe salonunda başlayan kavga sokakta da devam ederken,Caner K., havaya bir el de ateş etti.

Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisini darbetti ViDEO

ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Silah sesi üzerine devriye görevi yapan polis ekipleri, olay yerine gelirken, sağlık ekiplerine de haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralanan Serdar A.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, Caner K. ile sevgilisi Gülsura A.'yı gözaltına aldı. Üzerlerinde 1 tabanca ele geçirildi.

KADININ İÇ ÇAMAŞIRINDAN SİLAH ÇIKTI

Ekiplerin, Caner K. ile birlikte polis otosunda polis merkezine doğru götürülen Gülsura A.'nın iç çamaşırında sakladığı tabancaya da el koydu.

SERBEST KALDILAR

Şüpheliler, polis merkezine getirilerek sorgulandı. Ardından adliyeye sevk edilen Caner K. ile Gülsura A., mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.