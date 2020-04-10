İstanbul Esenyurt'ta D100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halinde ilerleyen 34 RC 6457 plakalı otomobilin sürücüsü, Saadetdere mevkiine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek anayoldan çıkarak yan yola geçti.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yan yola geçen otomobil önce çöp konteynerine daha sonrada ayakkabı dükkanına vurarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle araç içerisinde bulunan 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta kontrolünü kaybeden araç dükkana girdi ViDEO

"EVİN ÇATISI KOPTU ZANNETTİM"

Kaza sesini duyan vatandaş, “Saat 04.00 sıralarıydı orta şeritten hızlı bir şekilde savruldu önce çöp konteynerine daha sonra dükkana çarptı. Bende arabanın içinde yatıyordum. Evin çatısı koptu zannettim. Baktık 5 kişi içinde yaralı vardı. Müdahale ettik kendilerini kurtardık.” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hasar meydana gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Ayakkabı mağazasının sahibi Ömer Cesur, "Saat 04.00 sıralarında arkadaşlar haber verdi. İş yerinin alarmı sinyal veriyor diye. Bir araba orta refüjden hızlı bir şekilde geliyormuş, hızını alamayıp orta şeritten yan yola geçiyor, çöp konteynerine çarpıyor. Sonra da buraya vitrine giriyor, takla atıyor. Ben iş yeri sahibiyim, zararımız çok büyük" dedi.