taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6886
Euro
6.3397
Altın
1416.66
Borsa
102044.99
Gram Altın
258.856

Esenyurt'ta köpeklere ateş eden zanlıya 5 ay ceza

İstanbul'da boş bir arazide köpeklere ateş eden A.O.’nun, 3 yıl isteniyordu. Bugün karara bağlanan dava sonrasında sanığa, 5 ay hapis cezası verildi.

İHA | 26.07.2019 - 09:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

af

Yeni aldığı silahı denemek için Esenyurt'ta boş bir araziye giden A.O.'yu gören M.Ç., aracıyla yol kenarında durdu.

"NİYE KÖPEKLERİ ÖLDÜRÜYORSUN"

M.Ç., aracıyla geçerken sanık A.O.’ya “Niye köpekleri öldürüyorsun?” diye sordu. Sanık A.O., köpekleri öldürmediğini ve yeni aldığı silahını denediğini belirtti.

6 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olay ise şikayet üzerine kısa sürede mahkemeye intikal etti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında sanık hakkında, “Korku, Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” suçundan 6 ay ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

KÖPEKLERİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Duruşmada son savunmalar dinlendi. Sanık A.O., boş arazide sadece yeni aldığı tüfeğini denediğini, köpekleri öldürmediğini söyleyerek beraatini talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Boş arazide ateş açmasının hata olduğunu kabul ettiğini kaydeden sanık A.O. “iddia edildiği gibi köpekler hedef alınarak ateş açılmamıştır. Eğer köpeklere ateş açılmış olsaydı bölgede köpek ölüsüne falan rastlanırdı. Ancak böyle bir durumda yok. Beraatime karar verilsin.” diye konuştu.

5 AY HAPİS YATACAK

O dava ise daha yeni sonuçlandı. Esenyurt’ta boş bir arazide köpeklere doğru tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla A.O., “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

102
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

111
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

198
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

120
Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

126
Twitter'da retweet tuşunun mucidi: Pişmanım

Twitter'da retweet tuşunun mucidi: Pişmanım

15
Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

Game of Thrones'un 8. sezonunu beğenmeyenlere yanıt

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir