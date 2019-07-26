Esenyurt'ta köpeklere ateş eden zanlıya 5 ay ceza

Yeni aldığı silahı denemek için Esenyurt'ta boş bir araziye giden A.O.'yu gören M.Ç., aracıyla yol kenarında durdu.

"NİYE KÖPEKLERİ ÖLDÜRÜYORSUN"

M.Ç., aracıyla geçerken sanık A.O.’ya “Niye köpekleri öldürüyorsun?” diye sordu. Sanık A.O., köpekleri öldürmediğini ve yeni aldığı silahını denediğini belirtti.

6 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olay ise şikayet üzerine kısa sürede mahkemeye intikal etti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında sanık hakkında, “Korku, Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” suçundan 6 ay ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

KÖPEKLERİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Duruşmada son savunmalar dinlendi. Sanık A.O., boş arazide sadece yeni aldığı tüfeğini denediğini, köpekleri öldürmediğini söyleyerek beraatini talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Boş arazide ateş açmasının hata olduğunu kabul ettiğini kaydeden sanık A.O. “iddia edildiği gibi köpekler hedef alınarak ateş açılmamıştır. Eğer köpeklere ateş açılmış olsaydı bölgede köpek ölüsüne falan rastlanırdı. Ancak böyle bir durumda yok. Beraatime karar verilsin.” diye konuştu.

5 AY HAPİS YATACAK

O dava ise daha yeni sonuçlandı. Esenyurt’ta boş bir arazide köpeklere doğru tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla A.O., “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.