İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, yabancı uyruklu vatandaşların dükkanına gelen yine başka bir yabancı uyruklu kişi, kasada bulanan telefon ve bir miktar nakit parayı çaldı.

HIRSIZ VE DÜKKAN SAHİBİ TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Durumu fark eden iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada yaralanan bir kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, şüphelileri polis merkezine götürdü.

Esenyurt’ta manav dükkanında tekme tokat hırsız kavgası ViDEO