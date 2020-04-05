Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ederken, acil durumlarda sokağa çıkan vatandaşların maske takması zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda alınan tedbirlere bazı vatandaşların uymadığı görüldü.

MASKESİZ DOLAŞAN ŞAHSI UYARDI

İstanbul Esenyurt'taki markete eşiyle birlikte alışveriş yapmaya gelen Murat Yıldırım, kasaya gidip ödeme yapacağı sırada maskesiz dolaşan kişiyi görerek uyarılarda bulundu.

Maskesiz şahıs, Yıldırım'ın uyarılarını dikkate almayarak alışverişine devam etti.

Esenyurt'ta maske yasağına uymayarak alışveriş yaptı ViDEO

"MASKEM YOK DEVLET DAĞITSIN"

Yıldırım ile maskesiz şahıs arasında bir süre sözlü tartışma yaşanırken mağazada bulunan diğer vatandaşların da sağlığını tehlikeye atan şahıs, “Maskem yok devlet dağıtsın” dedi.

Mustafa Yıldırım bunun üzerine polis ekiplerine haber verince şahıs olay yerinden uzaklaştı.

ADAM ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hem kendisinin hem de markette bulunan diğer vatandaşların sağlığını tehlikeye atan şahsı maskesiz olduğu için uyaran Yıldırım ve eşi olay yerinden uzaklaşan kişiden şikayetçi olmadı.