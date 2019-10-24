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Esenyurt'ta meyve kamyonu gişe bariyerlerine çarptı

İstanbul Esenyurt'ta, meyve yüklü bir kamyonun gişelere çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 24.10.2019 - 19:25..
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Esenyurt'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarptı. Çarpma anı, çevredeki güvenlik kameraları kayıttaydı.

Meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kamerada VİDEO

BETON BARİYERE ÇARPTI

D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana gelen kazada, meyve yüklü kamyonun sürücüsü Kadir Çavdır (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ARACA SIKIŞTI

Kazada sürücü Kadir Çavdır yaralandı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ve yola saçılan meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı

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