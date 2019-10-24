Esenyurt'ta meyve kamyonu gişe bariyerlerine çarptı

Esenyurt'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarptı. Çarpma anı, çevredeki güvenlik kameraları kayıttaydı.
Meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kamerada VİDEO
BETON BARİYERE ÇARPTI
D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana gelen kazada, meyve yüklü kamyonun sürücüsü Kadir Çavdır (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
ARACA SIKIŞTI
Kazada sürücü Kadir Çavdır yaralandı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ve yola saçılan meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı