Esenyurt’ta minibüs sürücülerine şok uygulama

Esenyurt’ta bir minibüs şoförü agresif tavırlar sergilediği için kadın yolcular tarafından uyarılmış, uyaran iki kadın ise minibüs şoförü tarafından darp edilmişti.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan sürücü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri minibüslere yönelik uygulamalarını devam etti.

PARA CEZALARI YAĞDI

Uygulamalarda aşırı yüklü minibüslere ve kurallara uymayan minibüs sürücülerine ceza yağdı. Son bir ayda toplamda 564 minibüse 58 bin 968 lira ceza yazıldığı da öğrenildi.

Aşırı dolu minibüste seyahat etmek zorunda kalan bir kadın yolcu ise uygulamayla ilgili olarak, “Erkekle sırt sırta gitmek zorunda kalıyoruz sıkıntı yaşıyoruz. İnin taksiye binin diyorlar. Zaten taksiye binme imkanımız olsa bineriz. Uygulamaların devamı gelirse umarım böyle sıkışık minibüse binme olayı da bitecektir” dedi.



