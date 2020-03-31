Esenyurt'ta minibüslerdeki kalabalıklık şaşırttı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.

FAZLA VE AYAKTA YOLCU TAŞIYAN ŞOFÖRLERE PARA CEZASI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uyguladı.

BAZI ŞOFÖRLER DENETİM NOKTASINA GELMEDEN YOLCULARINI İNDİRDİ

Bu arada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücülerin ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.