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Esenyurt'ta mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynadılar

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sanal kumar oynarken yakalanan 12 kişiye para cezası uygulandı.

DHA |
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Esenyurt'ta mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynadılar

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildi.

Salgınla mücadele kapsamında ekipler açık iş yerleri için denetimleri sıklaştırdı.

YAKALANAN 12 KİŞİYE PARA CEZASI

İstanbul Esenyurt'ta denetimler sırasında açık olan iş yerine giren ekipler, 9’u bilgisayar başında sanal kumar oynarken olmak üzere 12 kişiyi yakaladı.

Yakalan 12 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘Emre aykırı davranış’ suçunu düzenleyen 32’nci maddesindeki ‘Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idarî para cezası verilir’ hükmü uyarınca 392’şer lira para cezası kesildi.

Esenyurt'ta mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynadılar

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Sanal kumar oynayan 9 kişiye ise Kabahatler Kanunu’ndaki 34’üncü maddesi uyarınca miktarı kaymakamlık tarafından belirlenecek para cezası kesilmesi için tutanak düzenlenirken, iş yeri sahibi Fuat Ş.’ye de 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ uyarınca 3150 TL idari para cezası uygulandı.

Daha önce zabıta ekiplerince iş yerinin mühürlendiği ve mührün yeniden söküldüğü belirlenirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynadılar

Esenyurt'ta mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynadılar

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