Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.
Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga VİDEO
OKULA BIÇAKLA GELMİŞLER
Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.