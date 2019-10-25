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Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga

Okul önünde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgayı çevredekiler ayırdı.

DHA | 25.10.2019 - 21:41..
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Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga VİDEO

OKULA BIÇAKLA GELMİŞLER

Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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