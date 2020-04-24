Esenyurt'ta pide kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek için Ramazan ayı boyunca pide satışlarında vatandaşların fırın önünde pide kuyruğu yığılmasını önlemek amacıyla genelge yayınlanmıştı.
Yayınlanan genelge içeriğinde ise fırınların pide satışlarını iftara 2 saat kala durdurulması gerektiği bildirildi.
İstanbul'da pide kuyruğu VİDEO
İFTARA 3 SAAT KALA KUYRUKLAR OLUŞTU
İstanbul Esenyurt’ta iftara 3 saat kala vatandaşlar fırın önünde sıra oluşturdu. Sıradaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu da görüldü.
Sıra bekleyen vatandaşlar, 2 saat kala yasağın başlayacağını bildikleri saate uygun olarak gelip sıraya girdiklerini ifade etti.