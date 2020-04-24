Esenyurt'ta pide kuyruğu

Ramazan ayı ilk gününde oruçlarını pide ile açmak isteyen vatandaşlar fırınların önünde sıraya girdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin, Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye ilişkin önerilerde bulunarak pratik ipuçları verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda, biri firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Mit mensubunun deşifre edilmesi soruşturması tamamlandı

Süper Lig'in haziran ayında seyircisiz olarak başlamasına karar verildi.

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Firavunlar dönemine ait 1600 yıllık tabut bulundu

Ahşap tabuttaki gerdanlıkların kehribar, kuvars ve cemşit gibi koyu ve açık renklerdeki değerli taşlardan yapıldığı anlaşıldı.