Esenyurt'ta geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

H.E yönetimindeki 19 EU 440 plakalı otomobil kavşaktan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktı. Polis memuru F.A., bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

F.A.'nın tüm çabasına rağmen, önüne çıkan araca yandan çarpan ekip aracı takla atıp, elektrik direğine çarptı. Ekip aracı daha sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Esenyurt'ta polis aracı elektrik direğine girdi VİDEO

POLİS MEMURUNUN BURNU BİLE KANAMADI

Polis memuru F.A. takla atan aracın içinden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Ekip otomobilinin çarptığı araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinden çıkan polis memuru F.A. ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri elektrik direğinin devrildiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.