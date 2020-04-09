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Esenyurt'ta polisten Arapça Evde Kal anonsu

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt'ta polis ekipleri, Arapça ve Türkçe 'Evde Kal' anonsları yaptı.

İHA |
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Esenyurt'ta polisten Arapça Evde Kal anonsu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir süre önce meydandaki banklara oturmalar engellenmesi için bariyerli önlem alınmıştı.

Alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması için yaya gidiş geliş yollarını ayırdı.

Esenyurt'ta polis'ten Arapça Evde Kal anonsu ViDEO

ARAPÇA VE TÜRKÇE ANONS

Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin getirdiği bariyerler, meydanlara konuldu. Polis arabalarından ise Arapça ve Türkçe anonslar yapıldı. Yapılan anonslarda "Evde kal" uyarılarında bulunuldu.

Esenyurt'ta polisten Arapça Evde Kal anonsu

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