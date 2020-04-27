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Esenyurt'ta PTT önünde kuyruk oluştu

4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından PTT önünde oluşan kalabalığa, polis ekipleri sosyal mesafe uyarısında bulundu.

DHA |
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Esenyurt'ta PTT önünde kuyruk oluştu

Koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arası, 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yasağın bitmesiyle İstanbul'da iş yerleri için mesai başladı.

PTT ÖNÜNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi, PTT'ye gitti.

Metrelerce uzayan kuyruk nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLDİ

Çok sayıda polis kuyruk boyunca görev yaptı.

Ekipler, kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

Esenyurt'ta PTT önünde kuyruk oluştu

Esenyurt'ta PTT önünde kuyruk oluştu

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