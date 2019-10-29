Esenyurt'ta silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bir internet kafede iki grup arasında sigara isteme tartışması çıktı. tartışmanın büyümesi üzerine silahlar ateşlendi.

SİGARA VERMEDİ KAVGASI

Akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga, sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı iddia edildi. Kavgada iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 5 kişi çeşitli işyerlerinden yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.