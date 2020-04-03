İstanbul Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi'nde market soygunu ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

KASADAKİ PARALARI ALIP KAÇTI

Kasada duran 16 yaşındaki gence silahını uzatarak 3 bin 500 lira parayı alan hırsız, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun kamerada

"HIRSIZLARDAN ARTIK BIKTIK"

Market sahibi Asker Özdeniz, "Dükkanın karşısındaki yerde oturuyor. O sırada dükkanı gözlüyor. Ben yukarı çıktığımda silahla dükkana giriyor. 3 buçuk bin liraya yakın parayı alıp kaçıyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Hırsızlardan artık bıktık. Yüzü maskeli ve silahlıydı. Yeğenimden kasayı boşaltmasını istiyor. Poşete tekel ürünlerinden koymasını da istiyor. O sırada camdan gelen müşteriyi görünce kaçıyor." dedi.