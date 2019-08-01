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Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Kimliği belirlenemeyen iki şahıs tekel bayine girerek iş yeri sahibi ile tartıştı.

İHA | 01.08.2019 - 04:46..
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İstanbul Esenyurt İlçesinde bulunan Ceylan Caddesi üzerindeki bir tekel bayinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan Kerem Yılmaz’a ait tekel bayine gelen kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Yaşanan sözlü tartışma sonrası şüpheliler işyerinden ayrılarak bir süre sonra olay yerine tekrar geri geldi.

1 KİŞİ YARALANDI

Daha sonra iş yerine plakası belli olmayan bir araçla gelen iki kişi, Kerem Yılmaz’a silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Kerem Yılmaz bacağından yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı. Kerem Yılmaz daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Yerde bulunan boş kovanları numaralandıran ekipler, çevrede de güvenlik kamera görüntüsü inceledi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

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