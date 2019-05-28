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Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada; bıçak, satır ve sandalyeler havada uçuştu.

DHA | 28.05.2019 - 11:24..
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Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

İstanbul Esenyurt Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı.

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga VİDEO

300 LİRA İÇİN BIÇAKLANDI

Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli, 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç, kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı.

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

SATIRLI GENCE SANDALYEYLE VURDU

Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu. Dehşet anları, esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Yaralı genç, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

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