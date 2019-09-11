Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

İstanbul'da Suriyelilerin en çok ikamet ettiği yerlerin başında Esenyurt geliyor...

Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla 210 kişilik Suriyeli daha memleketlerine döndü.

Esenyurt Belediyesi’ne ait araçlarla Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Esenyurt Belediyesi eski binası önünden Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.

EŞYALARI AYRI YOLLADILAR

Kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından ayrı bir araçla memleketlerine gönderildi. Sınır kapılarına ulaşan Suriyeliler güvenli bölgelerden ülkelerine ulaştırılacak.

ESENYURT'TAN GİDEN SURİYELİ SAYISI 6520 OLDU

Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla ülkesine dönen Suriyeli sayısı 6520 kişi en son gidenlerle birlikte beraber 6730 kişi oldu.

Çıkış yapan Suriyeliler 5 yıl Türkiye’ye giriş yapamayacaklar.