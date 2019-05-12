İstanbul Esenyurt'ta sokak üzerinde iki Suriyeli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası kavga etmeye başlayan şahıslardan biri yanındaki bıçakla Eymen Casım’ı boğazından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sokak üzerindeki bağrışma seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Eymen Casım’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalesinin ardından Eymen Casım, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta Suriyelilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı ViDEO

YARALI HALDE 100 METRE GİTTİKTEN SONRA YERE YIĞILDI

Suriyeli kişiler arasında çıkan kavga sonucunda boğazından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Eymen Casım, olayın şokuyla sokak üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra yere yığıldığı belirtildi. Sokaktaki bağrışma seslerini duyan vatandaşlar ise sokağa inerek yaralanan müdahale etmeye çalıştı.

SOKAKTAKİ KANLARI VATANDAŞLAR TEMİZLEDİ

Gece saatlerinde Kavaklı sokak üzerinde yaşanan hareketlilik sonrası sokakta sessizlik hakimken, kavga sonrası sokakta kan lekeleri oluştu. Yaşanan olayda sokak üzerindeki kanları vatandaşlar evlerinden çektikleri hortum yardımıyla kendileri temizledi.

Olayı anlatan Remzi Zabıt, “Olayın yaşandığı anda içerideydim. Müşteriyle ilgilenirken bir ses duydum. Camdan baktığımda genç bir adamın elinde bıçak olduğunu gördüm. Geri geri gelerek birinin üzerine saldıracak gibi oldu. Aşağıdan gelenleri görmedim. Gördüğüm kişinin elinde bıçak vardı. Adamın üzerine yürüdü. Daha sonra sokağa doğru kaçtığını gördüm. Dışarı çıktığımda her yerde kan vardı. O anda bıçaklandığını hissetmedi. Kaçarken 100 metre sonra yere düşüyor. Komşular düştüğünü gördükten sonra ambulansı aradı. Sonra ambulansa konulup hastaneye gitti” dedi.