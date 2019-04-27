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Esenyurt'ta 'tek teker' kazası

Motosiklet sürücüsünün ön tekeri kaldırmasıyla yola düşen arkasındaki arkadaşı yaralandı. Sürücü ise arkadaşını yaralı halde bırakarak olay yerinden kaçtı.

DHA | 27.04.2019 - 11:22..
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Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

TEK TEKER KALDIRDI, ARKADAŞINI AĞIR YARALADI

TEM Bağlantı yolu Esenyurt viyadüğünde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre bir anda ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücünün arkasında bulunan Ekrem Taşdelen dengesini kaybederek yola düştü. Taşdelen, yolda yaklaşık 10 metre sürüklenerek, kafasını bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü, arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Esenyurt'ta 'tek teker' kazası

Kaza yaptı, arkadaşını bırakıp kaçtı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta 'tek teker' kazası

Esenyurt'ta 'tek teker' kazası

Esenyurt'ta 'tek teker' kazası

Esenyurt'ta 'tek teker' kazası

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