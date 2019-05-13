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Esenyurt'ta trafikte kasklı yol kavgası: 1 yaralı

Saadetdere yan yolunda trafiğin büyük ölçüde aksamasına neden olan kavganın büyümesiyle, kurye itişme sırasında başından darbe aldı.

DHA | 13.05.2019 - 10:51..
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Olay, bugün saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu’ndaki Saadetdere  Mahallesi yanyol girişinde meydana geldi.

MOTOSİKLETLİ KURYE, OTOMOBİLİ DURDURUP CAMINI KIRDI

Onur Azır, Avcılar yönüne giderken, bir motosikletli kurye ile yol verme konusunda tartışmaya başladı. Azır, yan yola girerken, D-100 karayolundan ilerleyen motosikletli kurye, kaskını çıkararak otomobili durdurdu. Azır, ne olduğunu anlamaya çalışırken öfkeli kurye kaskı ile sürücü koltuğunun yanındaki camı kırdı.

Esenyurt'ta trafikte kasklı yol kavgası: 1 yaralı

YERE DÜŞEN KURYE BAŞINA DARBE ALDI

Onur Azır da araçtan inerek motosikletli kurye ile boğuşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen motosikletli kurye düşünce başından yaralandı.

Yaralı motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta trafikte kasklı yol kavgası: 1 yaralı

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