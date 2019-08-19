taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5672
Euro
6.1796
Altın
1507.83
Borsa
95734.17
Gram Altın
270.083

Esenyurt'ta veresiye alkol kavgası

Esenyurt’ta bir tekel bayisinden veresiye içki almak isteyen kadın, iş yeri sahibiyle tartışarak ortalığı birbirine kattı.

İHA | 19.08.2019 - 09:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sabahın erken saatlerinde sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın tekel bayine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi.

İKİ ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan sarhoş kadın, tekel bayisine gelerek ortalığı birbirine kattı.

POS CİHAZINI KAFASINA ATTI

Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada saldırıya uğrayan tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

HEPSİ GÖZALTINDA

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri sarhoş kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekiplerine de hakaret edip saldıran kadınlar gözaltına alındı. Tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurt'ta veresiye alkol kavgası

Esenyurt'ta veresiye alkol kavgası

Esenyurt'ta veresiye alkol kavgası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

356
Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

177
Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

171
Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

34
Unkapanı'nın 'Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Unkapanı'nın 'Cici Babası' selde hayatını kaybetti

44
Yer altı Çarşısı esnafı, ıslanan ürünlerini miting alanına serdi

Yer altı Çarşısı esnafı, ıslanan ürünlerini miting alanına serdi

47
Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir