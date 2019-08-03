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Esenyurt'ta yangın: 20 kişi kurtarıldı

6 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan yaklaşık 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye taşındı.

İHA | 03.08.2019 - 16:44..
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Esenyurt'ta yangın: 20 kişi kurtarıldı

Apartman girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürme çalıştı.

VATANDAŞLAR YARDIM BEKLEDİ

Yangın tüplerinin yetersiz kaldığını gören çevredeki esnaf durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanların kapladığı apartmanın üst katlarında oturan vatandaşlar bina içerisinde mahsur kaldı. Camlara ve balkonlara çıkan vatandaşlar yardım bekledi.

Apartmanın birinci katında oturan vatandaşlar panikle balkondan inmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda kalan mahsur kalan 20 kişiyi merdiven aracıyla her kata tek tek yükselerek mahsur kalan vatandaşları sepete alarak aşağı indirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Apartmanda kalanların çoğunun Suriyeli olduğu öğrenilirken ekipler daha sonra binadan duman tahliye çalışması yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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