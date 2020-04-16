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Esenyurt'ta yasağa rağmen parklarda oturdular

Arkadaşlarıyla parkta oturarak çay içen bir vatandaş, uyarıyı dinlemeyerek “Virüsten ölmeyi bekliyorum” dedi

İHA |
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Esenyurt'ta yasağa rağmen parklarda oturdular

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarını dikkate almayan vatandaşlar park ve bahçeleri doldurdu.

Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü.

20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

Esenyurt'ta yasağa rağmen parklarda oturdular ViDEO

"VİRÜSTEN ÖLMEYİ BEKLİYORUZ"

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, “Evde oturmaktan çok sıkıldım. Biz de günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanılıyor. Biz de onun için dışarıya çıkıyoruz” diye konuştu.

Esenyurt'ta yasağa rağmen parklarda oturdular

Esenyurt'ta yasağa rağmen parklarda oturdular

Esenyurt'ta yasağa rağmen parklarda oturdular

Esenyurt'ta yasağa rağmen parklarda oturdular

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