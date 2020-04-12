Esenyurt'ta yasağı ihlal eden Suriyeliye para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemleri sürekli olarak yenilerken, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Bazı vatandaşların ise zaman zaman bu kuralları ihlal ettiği görüldü.

POLİSİ KANDIRMAYA ÇALIŞTI, CEZA KESİLDİ

İstanbul Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri salgınla mücadele kapsamında denetimleri sıklaştırırken, ekipler sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yaptı.

Denetimler sırasında bir kişi ekipler tarafından durdurulunca Türkçe bilmediğini belirtti.

Polis ekiplerinin, ceza yazdığı sırada Tarık isimli şahsın Türkçe bildiği ortaya çıkınca Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza kesildi.

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