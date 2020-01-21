İstanbul Esenyurt'ta, Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi üzerinde, yolda yürüyen 80 yaşındaki Maniyor Baysal ve 70 yaşındaki eşi Mehrali Baysal'a arkadan gelen araç çarptı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü Davut Günaraslan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Esenyurt'ta yaşlı çift ölümden döndü