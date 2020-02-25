Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü

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İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı

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Fatih'te, İranlı gaspçılar vatandaş tarafından yakalandı

1 Sabahattin Ali’nin 5 başucu kitabı Son dönemlerde popüleritesi artan yazarımız Sabahattin Ali, 1935’te, Yücel Dergisi 19. sayıda kendisini etkileyen, defalarca okuduğu 5 kitabı paylaşmıştı…

2 F.Bahçeli futbolcuların hakem isyanı Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.

3 SGK: Emekli maaşlarında kesinti olmayacak Dün bazı yayın organlarında SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gidecek iddialarına kurumdan yalanlama geldi.

4 Kocaeli'de 5 ton 700 kilo kaçak tütüne el konuldu Jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

5 Türk Edebiyatı’nın özel isimlerinden Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna ile gönlümüze taht kurmuş, daha nice güzel eserin ardından o güzel beyninden çıkanlara darbelerle yaşamı son bulmuş Sabahattin Ali’nin hayat hikayesidir.

6 OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı OYAK Grubu, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı.