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Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü

Torununu okuldan almaya giden Münevver Yolcu'nun, bir anlık dikkatsizlik sonucu apartmanın merdiven boşluğuna düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

İHA | 25.02.2020 - 09:37..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, torununu okuldan almaya giden 63 yaşındaki Münever Yolcu, eve dönerken, kaldırım kenarında bulunan bir iş yerinin 3 metre yüksekliğindeki merdiven boşluğuna düştü.

TORUNU TUTMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada torunu, yaşlı kadını tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yolcu’nun düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü ViDEO

Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince vücudunda kırıklar ve incinmeler olabileceği değerlendirilen Yolcu, sedye ile ambulansa taşıdı. Yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü

Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü

Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü

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