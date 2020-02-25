İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, torununu okuldan almaya giden 63 yaşındaki Münever Yolcu, eve dönerken, kaldırım kenarında bulunan bir iş yerinin 3 metre yüksekliğindeki merdiven boşluğuna düştü.
TORUNU TUTMAYA ÇALIŞTI
Bu sırada torunu, yaşlı kadını tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yolcu’nun düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Esenyurt'ta yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince vücudunda kırıklar ve incinmeler olabileceği değerlendirilen Yolcu, sedye ile ambulansa taşıdı. Yolcu, hastanede tedavi altına alındı.