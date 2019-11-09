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Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Alkollü olan araç sürücüsünün, kırmıza ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 09.11.2019 - 09:02..
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İstanbul Esenyurt İlçesi Firüzköy Bulvarı'nda, yabancı uyruklu Maksat Hudaynazarov yönetimindeki hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar'ın kullandığı otomobile çarptı.

3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü Ali Çalpar, hamile eşi Suzan Çalpar, 1 yaşında çocuğu ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Çalpar çiftinin 1 yaşındaki minik çocukları kazadan yara almayarak kurtuldu.

Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra olay yerinden kaçmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü Maksat Hudaynazarov, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücünün, alkollü olduğu ve aşırı hızdan dolayı refuje çarpıp diğer araca çarptığı belirtildi.

Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

GÖZALTIN ALINDI

Sürücü, Maksat Hudaynazarov polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin, kaza ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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