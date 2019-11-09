Esenyurt'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt İlçesi Firüzköy Bulvarı'nda, yabancı uyruklu Maksat Hudaynazarov yönetimindeki hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar'ın kullandığı otomobile çarptı.

3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü Ali Çalpar, hamile eşi Suzan Çalpar, 1 yaşında çocuğu ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Çalpar çiftinin 1 yaşındaki minik çocukları kazadan yara almayarak kurtuldu.

SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra olay yerinden kaçmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü Maksat Hudaynazarov, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücünün, alkollü olduğu ve aşırı hızdan dolayı refuje çarpıp diğer araca çarptığı belirtildi.

GÖZALTIN ALINDI

Sürücü, Maksat Hudaynazarov polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin, kaza ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.