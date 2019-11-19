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Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişinin evine baskın düzenledikten sonra 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

DHA | 19.11.2019 - 13:46..
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İstanbul Esenyurt'ta, polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Ekipler motosikletin çalıntı olduğu tespit etti.

UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler tarafından, motosikleti kullanan Suriye uyruklu Alaa K.(42) ve yanındaki Omar K.(44) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulundu.

Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonun yapıldığı adreste Mehmet K.(44) ve yabancı uyruklu Mahmud M.(38) yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Polisin adreste yaptığı aramada 1 kilo 250 gram metamfetamin, 1 kilo 175 gram esrar, 1.455 uyuşturucu hap, 14 gram kokain, 10 gram eroin,  2 hassas terazi, 103 tarihi eser olduğu düşünülen para, 131 sahte altın, 1.750 lira sahte para ve 7 uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

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