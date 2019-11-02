Esenyurt'u karıştıran iddia

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

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Büro Memur-Sen, 'çocuklarımızı da işe sokun' diyor

TBMM çalışanları arasında en fazla üyesi olan Büro Memur-Sen'in emekli olan çalışanlarımızın yerine çocuklarını işe alın önerisi tepki çekti.