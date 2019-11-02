taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Esenyurt'u karıştıran iddia

Esenyurt'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

DHA | 02.11.2019 - 14:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da Esenyurt Atatürk Mahallesi 2206 sokakta,13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

SOPA VE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Yaşanan olayı öğrenen aile ve sokakta toplanan kalabalık, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı.

Esenyurt'u karıştıran iddia

EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı. Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.

Esenyurt'u karıştıran iddia

KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı. Polis, olaylara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken, kalabalık ve polis arasında arbede çıktı.

Esenyurt'u karıştıran iddia

3 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiler kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'u karıştıran iddia

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Polisin iddialarla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

373
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

290
Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

389
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

22
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

96
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

111
Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir