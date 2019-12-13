Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti

Esenyurt Üçler Mahallesi'nde bulunan Nazım Hikmet Park'ında, bir grup genç, parkta bulunan Suriye uyruklu Şero Muhammed Ali ile Fas uyruklu Mustafa Halil adli kişiyi kurusıkı tabancı ile tehdit etti.

Şüpheliler, yabancı uyruklu iki kişiyi darbedip, cep telefonunu gasbederek kayıplara karıştı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Gençlerin şikayeti üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı.

Esenyurt'ta iki genci darp edip gasp eden 6 lise öğrencisi gözaltında ViDEO



9 LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, özel bir okulun 12. sınıf öğrencileri M.P.(17), M.A.(17), M.C.P.(16), M.E.A.(17), açık lise 9.sınıf öğrencisi D.F.K.(15), yine açık lise öğrencisi olan E.Ç.(23) yakalanarak gözaltına alındı.





ÜZERLERİNDE KURUSIKI VE ÇAKI BULUNDU

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabanca ile 1 çakı bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Darbedilen yabancı uyruklu iki kişi de şüphelileri teşhis etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



