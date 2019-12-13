taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7795
Euro
6.4611
Altın
1471.76
Borsa
111380.53
Gram Altın
273.757
Bitcoin
41698.92

Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti

Yabancı uyruklu iki kişiyi tehdit edip, cep telefonunu gasbeden 6 lise öğrencisi gözaltına alındı.

DHA | 13.12.2019 - 12:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Esenyurt Üçler Mahallesi'nde bulunan Nazım Hikmet Park'ında, bir grup genç, parkta bulunan Suriye uyruklu Şero Muhammed Ali ile Fas uyruklu Mustafa Halil adli kişiyi kurusıkı tabancı ile tehdit etti.

Şüpheliler, yabancı uyruklu iki kişiyi darbedip, cep telefonunu gasbederek kayıplara karıştı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Gençlerin şikayeti üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı.

Esenyurt'ta iki genci darp edip gasp eden 6 lise öğrencisi gözaltında ViDEO

9 LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, özel bir okulun 12. sınıf öğrencileri M.P.(17), M.A.(17), M.C.P.(16), M.E.A.(17), açık lise 9.sınıf öğrencisi D.F.K.(15), yine açık lise öğrencisi olan E.Ç.(23) yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti


ÜZERLERİNDE KURUSIKI VE ÇAKI BULUNDU

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabanca ile 1 çakı bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Darbedilen yabancı uyruklu iki kişi de şüphelileri teşhis etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti

Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti

Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti

Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti

Esenyut'ta lise öğrencileri iki kişiyi gasbetti


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

816
Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

430
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

307
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

119
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

83
Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'da fuhuşa harcanan para

155
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir