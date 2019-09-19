Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu Yıldız ile evlerinde çektikleri videoyu youtube kanalında yayınladı. Yenenler, bu videoda evlilik teklifi yaptığı Finlandiya seyahatinden bilgiler verdi.

KUZEY IŞIKLARINI GÖREMEDİK

Finlandiya’ya kuzey ışıklarını görmek için gittiklerini ve o ışıkta da eşine evlilik teklifi etmeyi hedeflediğini anlatan Eser Yenenler, maalesef kuzey ışıklarını görememişti.

KUZEY BEBEK GELİYOR

Çift, gidip de göremedikleri kuzey ışıklarından esinlenerek doğacak oğullarının ismini Kuzey koymaya karar verdiklerini söyledi. Yenenler, “İsmi ne olsun diye düşündüğümüzde gidip de göremediğimiz ışıkların adı olsun dedik” diyerek isminin Kuzey olduğunu ilan etti.