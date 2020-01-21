Eser Yenenler: Berfu bana DM'den yürüdü

9 Haziran 2019 tarihinde evlenen ve sonrasında oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Eser-Berfu Yenenler çifti, Youtube kanallarında yayınladıkları videoda samimi açıklamalarda bulundu.

Son videolarında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikili, tanışma hikayelerini anlattı.

İşte Berfu ve Eser Yenenler'in tanışma hikayesi...

"İLK ADIMI BEN ATTIM"

İlk adımı kendisinin attığını söyleyen Berfu Yenenler, "Ben Eser’i Instagram’dan takip ettim. O da beni takip etmeye başladı. Uzun süre Eser’den mesaj bekledim, o da atmadı. İlk mesajı ben attım. Konuşmaya başladık, yedi ay boyunca hiç görüşmedik ama her gün mesajlaşıyorduk" dedi.

"BÜYÜ BOZULACAK SANIYORDUM"

Eşine profilinin gerçek olmadığına inandığını söyleyen Eser, "İlk mesajı Berfu attı resmen bana yürüdü. Miss Turkey falan yazıyor araştırdım baktım öyle biri var ondan sonra ikna oldum. Berfu ile hiç görüşmedik, çünkü dertli bir dönemdi. Hiç tanımadığın biriyle dertleşmek iyi gelir bazen. O anlatıyor, ben anlatıyorum dert ortağı gibi olmuştuk. Görüşünce büyü bozulacak gibi geliyordu. O yüzden uzun süre buluşmadık" diye konuştu.

Berfu şöyle devam etti: "Üç kere buluşmaya niyetlendik, ikimizde buluşmamak için çeşitli yalanlar söyledik. Sonra ben Eser’in oyununu izlemeye gittim."

Bu anları kendi anlatan Eser, "Berfu’nun geldiğini yardımcım söyledi. Görsem tanımayabilirdim, çünkü fotoğraflardan değişikti. O dönemki fotoğrafları da biraz değişikti. (Gülüyor) Arkadaşım ‘oyunu sağdaki kıza doğru oyna’ deyince o yöne doğru yöneldim" dedi.

"POPOSUNU İZLEDİM"

Berfu, "Ben de tam tersi Eser’in solundaydım. Bütün oyun boyunca Eser’in poposunu izledim. Çok sinir olmuştum, gitmeyi bile düşündüm. ‘Ne saygısız’ falan dedim içimden. Sonra kulisine gittim" şeklinde konuştu.

Eser Yenenler ise hikayeyi şöyle bitirdi: "Kulise geldi. Birbirimize sarıldık, hani ilk görüşte değil ama ilk sarılışta bir aşk varsa eğer o biziz. Sarılınca ‘Tamam budur. Evlilik, çocuk falan’ hissine kapıldım. Bizim hikayemiz bu şekilde başladı."