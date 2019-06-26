Eser Yenenler eşini taklit etti

Eser Yenenler, haziran ayında evlendiği eşi Berfu Yıldız ile alışverişe çıktı.

BELİRGİNLEŞEN GÖBEĞİNİ GÖSTERDİ

Berfu Yenenler, elbise denerken çektiği fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Yenenler'in belirginleşen göbeği dikkat çekerken, çok geçmeden eşi Eser Yenenler'den hamle geldi.

ESER YENENLER'DEN HAMİLE POZU

Hamile pozu veren Eser Yenenler, önce eşini sonra da hayranlarını kahkahaya boğdu.

BALAYI BİTTİ

Öte yandan erkek bebek bekleyen çift, Antalya'da balayındaydı. Düğünün ardından sıcak hava güneşin tadını çıkaran ikili, İstanbul'a geri döndü. Halledilmesi gereken bazı işlerinin olduğunu belirten çift, kısa bir süre sonra küçük bir kaçamak daha yapabilir.