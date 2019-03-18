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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız yaza evleniyor

Oyuncu Eser Yenenler ile bir süredir beraber olduğu sevgilisi Berfu Yıldız, dünyaevine giriyor.

Detay Haber | 18.03.2019 - 15:24..
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Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile oyuncu Eser Yenenler'in evleneceği tarih belli oldu.

Yaz aylarında dünyaevine girmeyi planlayan çift, düğüne dair neredeyse tüm detayları tamamladı.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız yaza evleniyor

NİSAN AYINDA İSTEME OLACAK

Düğün mekanını belirleyen Yenenler, çocukluk arkadaşı Oğuzhan Koç'tan da düğününde sahne almasını istedi. Yenenler'in bir diğer planı da nisan ayında sevgilisini ailesinden istemek...

TEKTAŞIN BOYUTU ALAY KONUSU OLDU

Eser Yenenler, Berfu Yıldız'a Finlandiya'da evlenme teklifinde bulunmuş, hatta taktığı tektaşın boyutu alay konusu olmuştu.

KENDİSİ DE DALGA GEÇTİ

Sosyal medyanın diline düşen Yenenler'in kendisi de bu konuya esprili bir şekilde yaklaşarak, "Aşkıma layık tektaşı buldum." demişti.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız yaza evleniyor

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız yaza evleniyor

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