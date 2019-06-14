Eser ve Berfu Yenenler çiftinin oğlu olacak

Eser Yenenler, 4 aylık hamile olan sevgilisi Berfu Yıldız ile geçtiğimiz bu hafta içerisinde Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle evlenmişti.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, çok konuşulan düğünlerinin ardından bu kez de bebeklerinin cinsiyetiyle gündeme geldiler.

BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK

Çift, düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler, balayında yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenler'in karnının şişliği de dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği ortaya çıktı.