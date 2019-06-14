taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8926
Euro
6.6304
Altın
1351.15
Borsa
90622.73
Gram Altın
256.103

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin oğlu olacak

5 gün önce dünyaevine giren Berfu Yıldız ve Eser Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 14:56..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Eser Yenenler, 4 aylık hamile olan sevgilisi Berfu Yıldız ile geçtiğimiz bu hafta içerisinde Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle evlenmişti.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, çok konuşulan düğünlerinin ardından bu kez de bebeklerinin cinsiyetiyle gündeme geldiler.

BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK

Çift, düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler, balayında yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenler'in karnının şişliği de dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği ortaya çıktı.Eser ve Berfu Yenenler çiftinin oğlu olacak

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin oğlu olacak

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin oğlu olacak

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin oğlu olacak

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin oğlu olacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

207
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

232
Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

81
Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

122
Amerika ile İran yine birbirini suçladı

Amerika ile İran yine birbirini suçladı

147
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

112
Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir