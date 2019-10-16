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Eser Yenenler'den aşk dolu paylaşım

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, geçtiğimiz gün doğum yapan eşi ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yenenler eşine, "Sana çok aşığım" dedi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 16:28..
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Eser- Berfu Yenenler çifti, 6 Ekim'de oğulları 'Kuzey'i kucaklarına aldı.

MUTLULUKLARI PAYLAŞIMLARINA YANSIYOR

Mutluluklarını gizlemeyen çift, sosyal medyada birbirlerini ne kadar çok sevdikleriyle de ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.

Eser Yenenler'den aşk dolu paylaşım

"ÇOK AŞIĞIM SANA"

Eser Yenenler sosyal medya hesabından, "Aile olmaya giderken...Tanıdığım en güçlü, en şahane, en güzel kadın, biricik eşim, tarifsiz duygularımın kaynağı... Çok aşığım sana... Rüyada gibiyiz kaç gündür... Aynı anda anne-baba olduk, aile olduk, bir olduk, biz olduk... Arayan soran, iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkürler. İsteyen herkese doğru zamanda, doğru kişiyle nasip olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Eser Yenenler'den aşk dolu paylaşım

Eser Yenenler'den aşk dolu paylaşım

Eser Yenenler'den aşk dolu paylaşım

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