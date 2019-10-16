Eser Yenenler'den aşk dolu paylaşım

Eser- Berfu Yenenler çifti, 6 Ekim'de oğulları 'Kuzey'i kucaklarına aldı.

MUTLULUKLARI PAYLAŞIMLARINA YANSIYOR

Mutluluklarını gizlemeyen çift, sosyal medyada birbirlerini ne kadar çok sevdikleriyle de ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.

"ÇOK AŞIĞIM SANA"

Eser Yenenler sosyal medya hesabından, "Aile olmaya giderken...Tanıdığım en güçlü, en şahane, en güzel kadın, biricik eşim, tarifsiz duygularımın kaynağı... Çok aşığım sana... Rüyada gibiyiz kaç gündür... Aynı anda anne-baba olduk, aile olduk, bir olduk, biz olduk... Arayan soran, iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkürler. İsteyen herkese doğru zamanda, doğru kişiyle nasip olsun inşallah." ifadelerini kullandı.