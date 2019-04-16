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Eser Yenenler'in nişanlısı hamile

Nişanlısı Berfu Yıldız ile 9 Haziran’da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler baba oluyor.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 09:18..
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Geçtiğimiz günlerde check-up için hastaneye giden Eser Yenenler ve nişanlısı Berfu Yıldız, güzel bir haberi aldı. Çift, Yıldız’ın 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

"HAYATMIN EN GÜZEL SÜRECİ"

Bu haberle çok mutlu olan ikiliden Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu, o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizin de hayalinde kır düğünü var. O yüzden haziranda gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.

Eser Yenenler'in nişanlısı hamile

Eser Yenenler'in nişanlısı hamile

Eser Yenenler'in nişanlısı hamile

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