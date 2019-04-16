Eser Yenenler'in nişanlısı hamile

Geçtiğimiz günlerde check-up için hastaneye giden Eser Yenenler ve nişanlısı Berfu Yıldız, güzel bir haberi aldı. Çift, Yıldız’ın 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

"HAYATMIN EN GÜZEL SÜRECİ"

Bu haberle çok mutlu olan ikiliden Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan korkuyoruz doğrusu, o yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Düğün tarihimizde de bir değişiklik yok. İkimizin de hayalinde kır düğünü var. O yüzden haziranda gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.