Eser Yenerler'in babalık heyecanı

Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin bugün en mutlu günü...

KUZEY'İ KUCAKLARINA ALDILAR

Genç çift bugün ilk bebeklerini kucaklarına aldı ve bebeklerine 'Kuzey' adını verdi.

"İYİ Kİ GELDİN"

Berfu Yıldız, bu güzel haberi sosyal medyadan duyurarak, "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin." ifadelerini kullandı.

3 KİLO DOĞDU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör 3 kilo 360 gram ağırlığında dünyaya gelen Kuzey bebeğin ve Berfu Yenenler’in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.