Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

Alman hezarfen, edebiyatçı, ressam, doğa bilimci, politikacı yönleri ile tanınan Johann Wolfgang von Goethe’nin ölüm yıl dönümü. Kitap Ayracı olarak, birçok esere imza atıp dünyaca tanınan Goethe’yi saygı ile anıyoruz…

GOETHE HAKKINDA

- Frankfurt’ta dünyaya gelen Goethe’nin ailesi varlıklı ve aydın insanlardı. Evlerinde bulunan kütüphane ve değerli bir resim koleksiyonu, oğullarının hayatını şekillendirecekti.

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- Ailesi onu kendileri gibi aydın görüşlü bir birey olarak yetiştirmek için çabaladı. Goethe, Fransızca, Eski Yunanca ve Latince öğrendiğinde çocuk yaştaydı.

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- Yine çocukken Fransız tiyatro topluluklarının oyunlarından çok etkilendi. Bu etki, onu Fransız Edebiyatı’na yönlendirdi.

- 18 yaşında babasının isteği ile Leipzig’e hukuk eğitimi almaya gitti. Burada dönemin önemli sanatçıları ile tanışma fırsatı buldu. Eski Yunan sanatına hayranlığı da böylece başladı.

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- Sanata ilgisi ona bakmakla görmek arasındaki farkı öğretti. Bir insan ya da nesneye bakıp geçmeden, onu anlamayı artık biliyordu.

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- 1768’de ağır bir hastalığa yakalandı ve evine döndü. Önündeki 2 yıl simya ve astroloji bilimiyle ilgilendi.

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- 1770’te yazmaya başladığı ve ölümüne dek devam edeceği “Faust” adlı oyun, Goethe’nin başyapıtı kabul edildi.





- 1774’te ilk romanı “Genç Eerther’in Acıları”, büyük bir şöhreti yakaladı. Bu roman, Alman Edebiyatı’nda Coşkunluk Akımı olarak adlandırılan bir dönem açıldı.

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- Yine bu yıllarda kısa ama özlü şiirler tarzında dini eserler verdi.

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- 1775’te Weimar Dükü Karl August’un çağrısı ile Weimar’a gitti. Weimar dukalığının bakanı olarak çeşitli idari ve siyasi görevlerde bulundu.

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- Aynı zamanda çok zaman geçmeden Weimar, kültür ve sanat merkezi haline geliverdi.

(Friedrich von Schiller)

- En güzel şiirlerini Weimar’da aşık olduğu Charlotte von Stein’den etkilenerek yazdı. Iphiginei auf Tauris (1787) ve Targuato Tasso (1870-1787) eserlerindeki kadın karakterler de Charlotte’den izler taşıyordu.

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- 1794’te “Friedrich von Schiller” ile tanıştı ve ömür boyu sürecek bir dostluk başladı.

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- Schiller ile dört ciltlik mektupları, Alman Edebiyatı’nın bu dönemine ışık tuttu.

- Verdiği eserlerde Goethe, romantizmin önde gelen isimlerinden oldu.

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- Ülkesinin dışında da Alman Edebiyatı’nın temsilcisi olarak anıldı.

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- Goethe, 22 Mart 1832’de hayata veda etti.

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- 1871’den itibaren, Alman ulusal kimliğiyle, Alman Kraliyetinde taçlandırıldı. Eserleri ve örnek alınası yaşamıyla insanların hayranlığı hep devam etti.

Damla Karakuş

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