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ESET, zararlı kripto para madenciliği yazılımına karşı uyardı

ESET, LoudMiner adlı zararlı kripto para madencilik yazılımıyla ilgili kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

DHA | 02.07.2019 - 09:17..
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Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya sitesi Facebook da kendi kripto para birimini tanıtarak bu sektöre olan ilgiyi daha da artırmıştı.

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, LoudMiner adlı zararlı kripto para madencilik yazılımıyla ilgili kullanıcıları uyardı.

Bir çapraz platform kripto para madenciliği yazılımı olan LoudMine, hem MacOS hem de Windows işletim sistemleri üzerinde kripto para madenciliği yapabilmek için QEMU sanal makine yazılımı kullanıyor. Kendi kendini güncellemek için de gömülü bir kullanıcı adı ve özel SSH anahtarı ile SCP’den (Güvenli Dosya Kopyası) faydalanıyor.

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SES YAZILIMINDAN BULAŞIYOR

LoudMiner, müzisyenler, kayıt sanatçıları ve medya kuruluşlarının da sıklıkla tercih ettiği  VST (Virtual Studio Technology) adı verilen bir ses yazılımının korsan kopyaları ile birlikte bulaşıyor ve bulaştığı makineleri kripto madenciliği için kullanıyor.

ESET, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için ticari yazılımların korsan kopyalarının asla indirilmemesini öneriyor. ESET Güvenlik Araştırmacısı Marc-Etienne M. Léveillé,  konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “LoudMiner, daha yüksek bir işlem gücüne sahip olduğu varsayıldığı için genellikle audio uygulamalarının yüklü olduğu makineleri hedefler. Bu uygulamalar genellikle karmaşıktır ve yüksek CPU tüketimine sahiptir. Bu nedenle kullanıcılar bu etkinliği alışılmadık bulmazlar. Kripto para madenciliği için sanal gerçeklik uygulamalarını kullanmak oldukça dikkat çekicidir ve daha bu önce gördüğümüz bir şey değildir.”

BİTCOİN

Günümüzde bir hayli popüler olan kripto paralar nedeniyle, casus yazılım sayısında da bir hayli artış yaşandı. Kötü niyetli kişiler, bilgisayarınıza bulaştırdığı yazılım sayesinde kripto para madenciliği yaparak sizin üzerinizden gelir elde ediyor.

Eğer siz de bilgisayarınızın normalden çok daha fazla kaynak kullandığını gözlemlerseniz, mutlaka virüs taraması yaparak zararlı yazılımları temizleyin.

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