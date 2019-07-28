taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

İstanbul'da şoförlük yapan Yadigar Kepçe, geçen yıl polis denetiminde görme engelli olduğu için ehliyetine el konulunca, eşinin kendisini engelli gösterdiği gerçeği ile şok oldu.

DHA | 28.07.2019 - 06:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şoförlük yaparak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Yadigar Kepçe, şunları söyledi:

"2018 yılında polis uygulamasında durduruldum. Yanımda arkadaşım vardı. Ehliyet ruhsat istendi. Verdim. Polis sorgulama yaptı ve bana 'Allah Allah' dedi. 'Hayırdır' komiserim dediğimde sen körsün nasıl araç kullanıyorsun deyince ben de 'siz benle dalga mı geçiyorsunuz' dedim. Valla 'sen körsün' dedi. Daha sonra yanımdaki arkadaş direksiyona geçti. Ehliyetime de el konuldu. Büyük bir şok yaşamıştım."

Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

"HER AY BİN 220 LİRA ALMIŞ"

"Olanlara bir anlam veremiyordum. Hemen eve geldim. Anahtarla içeri girdim. Kimse yoktu. Evde arama yaptım evrakları buldum. Gerçekten de görme engelli rapor hazırlanmıştı. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Eşim bunla da kalmayıp, ilçe belediyeye gidiyor 'eşim kanser', büyükşehir belediyesine gidiyor 'eşim kör' diyerek yardım almış. Ayda bin 220 TL her ay para almış."

Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

"ÇOK SEVDİĞİM İÇİN ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇTİM"

Eşiyle arasının bozulduğunu belirten Kepçe, "Eşimi çok seviyordum. Şikayetimden vazgeçtim. 4 çocuğumun annesi belki eve döner diye düşündüm. Bir gün beni ailesinin yaşadığı eve davet etti. Gittim. Belki barışır diye. Burada kardeşleri beni dövdü. Bu olaydan şikayetçi olmadım ama tekrar savcılığa giderek, görme engelli rapor için tekrar eşimden ve baldızımdan şikayetçi oldum. Eşime neden böyle bir şey yaptın dediğimde ablasının yaptırdığını söyledi" iddiasında bulundu.

Kepçe, "Eşim boşanma davası açtı. Sosyal hizmetlerden her ay aldığı bakım parasından yırtmak için dava açtı. Ama devlet ona bırakmaz. 2013 yılından beri devletten aylık almışlar. Bir de okuma yazmam yok diyor. Ben sadece imza yetkime ve ehliyetime kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

"GÖZÜME ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜLER"

Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını da öne süren Yadigar Kepçe, "Ben 2017'nin Ekim ayında evde uyurken eşim ve baldızım gözlerime çamaşır suyu döktü. Oysa ki bunların bir amaçları varmış. Ehliyetim alınınca evde raporları bulunca anladım o günkü amaçlarını. 2013 yılında adıma aldıkları yüzde 90 raporun bir gün ortaya çıkacağını düşünerek, gözlerimi kör etmek için dökmüşler" dedi.

"SOSYAL HİZMETLERDEN GÖREVLİ GELİNCE EŞİM BANA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKTI"

Yadigar Kepçe, "Yine 2017 yılıydı. Bir gün evde çocuğuma tokat attım. Şikayetçi oldular evden uzaklaştırma alınca Silivri'ye taşındım. Eşim ve baldızım bir gün eve geldiler. Aynı gün evimize 3 kişi geldi. Gelenler Sosyal  hizmetlerdenmiş. Benim yine haberim yok. Eşim evde bulunan güneş gözlüğünü gözüme taktı. Görevliler bana, 'Yadigar bey tıraşı kendiniz mi oluyorsunuz' diye sordu. Ben cevap vermeden eşim berbere götürüyoruz. Orada tıraş ettiriyoruz' diye cevap verdiler. Bunların hepsini bana eşim ve baldızım yaptı" diye konuştu.

Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

Eşi adına sahte engelli raporu ile 6 yıl para aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

25
Tunç Soyer, sözleriyle Sivaslıları kızdırdı

Tunç Soyer, sözleriyle Sivaslıları kızdırdı

61
Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

16
Kadınlara uyarı: Sanal ortamda aşk tuzağına düşmeyin

Kadınlara uyarı: Sanal ortamda aşk tuzağına düşmeyin

17
Sokak köpeklerinden 'hassas burun'lar çıkarıyor

Sokak köpeklerinden 'hassas burun'lar çıkarıyor

2
Macahel yaylaları doğaseverleri bekliyor

Macahel yaylaları doğaseverleri bekliyor

4
Türkiye'de 3,5 milyon kişi hepatit B taşıyıcısı

Türkiye'de 3,5 milyon kişi hepatit B taşıyıcısı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir